Офис Общества Красного Креста Украины возобновил работу в Краматорске

Офис Донецкой областной организации Общества Красного Креста Украины (ОККУ) возобновил работу в Краматорске Донецкой области. Об этом 31 мая сообщили в организации.



Более двух лет назад Офис был переведен в Днепр «с целью соблюдения безопасности получателей гуманитарной помощи». Теперь она ОККУ вернулась в Краматорск.



Организация продолжит помощь жителям на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области.



Сейчас в Донецкой областной организации работает 25 сотрудников и более 200 волонтеров Украинского Красного Креста. Они реализуют более 10 программ, среди которых — уход на дому, мобильные медицинские бригады. Кроме этого работают два отряда быстрого реагирования.