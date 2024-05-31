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Офис Общества Красного Креста Украины возобновил работу в Краматорске

31 мая 2024, 21:25

Офис Общества Красного Креста Украины возобновил работу в Краматорске

Офис Донецкой областной организации Общества Красного Креста Украины (ОККУ) возобновил работу в Краматорске Донецкой области. Об этом 31 мая сообщили в организации. 

Более двух лет назад Офис был переведен в Днепр «с целью соблюдения безопасности получателей гуманитарной помощи». Теперь она ОККУ вернулась в Краматорск. 

Организация продолжит помощь жителям на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области.

Сейчас в Донецкой областной организации работает 25 сотрудников и более 200 волонтеров Украинского Красного Креста. Они реализуют более 10 программ, среди которых — уход на дому, мобильные медицинские бригады. Кроме этого работают два отряда быстрого реагирования.

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