Офіс Товариства Червоного Хреста України відновив роботу у Краматорську

Офіс Донецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) відновив роботу в Краматорську Донецької області. Про це 31 травня повідомили в організації.



Понад два роки тому Офіс було переведено до Дніпра «з метою дотримання безпеки одержувачів гуманітарної допомоги». Тепер ТЧХУ повернулася до Краматорська.



Організація продовжить допомогу мешканцям на підконтрольній українському уряду території Донецької області.



Наразі у Донецькій обласній організації працює 25 співробітників та понад 200 волонтерів Українського Червоного Хреста. Вони реалізують понад 10 програм, серед яких догляд вдома, мобільні медичні бригади. Крім цього працюють два загони швидкого реагування.