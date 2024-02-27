Сотрудники «Красного Креста» РФ могли издеваться над украинскими пленными в колонии

Работники российского отделения «Красного Креста» издевались над украинскими военнопленными в российских колониях. Об этом сообщило российское издание Медуза.



В расследовании журналисты упомянули интервью украинского военнослужащего Ореста Грицюка, который был в российском плену с октября 2022 по апрель 2023 год, и рассказал журналисту Юрию Бутусову об издевательствах со стороны представителей МККК РФ.



По словам Грицюка, представители Красного Креста РФ побывали в Горловской колонии (временно оккупированная Донецкая область – ред.), «мы шагали, пели песни — они снимали все это на видео, хохотали, по плечу нас хлопали и обзывали всякими нехорошими словами».



Кроме того, украинский военный вспомнил об одном инциденте, который произошел в столовой.



«Времени на еду (в колонии) дают очень мало, и я себя сам ненавидел за то, как я ем. Я человек интеллигентный, у меня два высших образования… А там мы были вынуждены есть очень быстро, причем очень горячую пищу. Все летит во все стороны. И вот эти двое в штатском ходят между столами, а один из них приговаривает: «Ох, как хорошо едят, как свиньи, украинские свиньи. Ну кушайте, кушайте, Россия любит и заботится о вас. Приедете домой — потом чтоб не пиз*ли», — рассказал Грицюк.



После еды пленных повели на плац и заставили хором петь советские военные песни.



Представитель МККК в Украине Ашиль Деспре отреагировал на этот случай, отметив, что у него «нет оснований полагать, что к этому причастен Российский Красный Крест».



«К сожалению, некоторые могут жестоко обращаться с заключенными. Некоторые могут притворяться теми, кем они не являются. Я не хочу гадать и не знаю, кто это мог быть», — добавил он.



В свою очередь, представитель МККК в Москве Галина Бальзамова подчеркнула, что «они обсуждали с РКК эту ситуацию, и у них нет сомнений в том, что РКК не имел к ней отношения». А директор регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр заверила, что на оккупированных украинских территориях «нет сотрудников Российского Красного Креста».



В МККК уверены, что российские «правозащитники» не могли приехать в колонию, однако представитель украинского Координационного штаба Юрий Таранюк утверждает, что ему известны и другие случаи издевательств сотрудников РКК над военнопленными, в частности, на оккупированных территориях.



Ранее мы писали, что высшее руководство Вооруженных сил РФ поддерживает расстрел украинских военнопленных, так как за последнее время таких случаев достаточно много.