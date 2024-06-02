Донецкую область 23 раза атаковала армия РФ: фото последствий

Россияне атакуют Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что за минувшие сутки российские войска обстреляли регион 23 раза. Под ударом находились три района, есть повреждения и пострадавшие.



Ситуация в регионе следующая:

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Парасковиевка, Константиновка и Зоряное. В Кураховке повреждены 7 частных домов и админздание; под огнем Курахово и Острое. В Украинске Селидовской громады ранен человек, повреждены 2 пятиэтажки. В Новогродовской громаде в Птичьем 1 человек погиб, повреждены 3 дома; в Михайловке повреждены 4 дома и 2 админздания; в Орловке поврежден дом.





Краматорский район. В Лимане ранены 5 человек, повреждены 28 домов. В Славянске обстреляна промзона. В Константиновке повреждены 16 частных домов, многоэтажка и 2 админздания.





Бахмутский район. В Торецкой громаде повреждены 8 домов: 7 в Северном и 1 в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и 3 многоэтажки.





Ранее мы писали, что 1 июня в Славянске Донецкой области днем 1 июня прогремело около 4 взрывов. В этот момент, около 15:00, в городе звучала воздушная тревога.