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Донецьку область 23 рази атакувала армія РФ: фото наслідків

02 червня 2024, 10:36

Донецьку область 23 рази атакувала армія РФ: фото наслідків

Росіяни атакують Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакують Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що за минулу добу російські війська обстріляли регіон 23 рази. Під ударом перебували три райони, є пошкодження та постраждалі.

Ситуація у регіоні така:

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівці пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю; під вогнем Курахове і Гостре. В Українську Селидівської громади поранено людину, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Новогродівській громаді у Птичому 1 людина загинула, пошкоджено 3 будинки; у Михайлівці пошкоджено 4 будинки і 2 адмінбудівлі; в Орлівці пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лимані поранено 5 людей, пошкоджено 28 будинків. У Слов'янську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.



Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 8 будинків: 7 у Північному і 1 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що 1 червня у Слов'янську Донецької області вдень 1 червня пролунало близько 4 вибухів. У цей момент, близько 15:00, у місті лунала повітряна тривога. 

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