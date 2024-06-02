Российские военные трижды пыталась приблизиться к Константиновка — Генштаб

За минувшие сутки, 1 июня, российские оккупанты штурмовали позиции на Кураховском направлении, стараясь атаковать Константиновку. Однако у россиян фиксируют значительные потери. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу, потери позиций не допущены», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено пять танков, пять БМП, один БпЛА, автомобиль и два склада боеприпасов. Повреждены четыре танка и две боевые бронированные машины.



Ситуация на других направлениях:



На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая.



На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений в районах Раздоловки и Выемки.



На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Калиновки и Клещеевки. Два из них завершилось, одно - продолжается в районе Калиновки. Противник успеха не имеет.



На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, еще три — продолжаются. Ситуация напряженная.



С начала суток на Времовском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.



Также безуспешной была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.



На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.



Ранее мы писали, что за июня Вооруженные силы Украины уничтожили 1080 российских оккупантов, а также 25 танков и 33 ББМ (боевая бронированная машина). Таким образом, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 509 860 военных.