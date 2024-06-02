Російські військові тричі намагалися наблизитися до Костянтинівки — Генштаб

Минулої доби, 1 червня, російські окупанти штурмували позиції на Курахівському напрямку, намагаючись атакувати село Костянтинівку. Проте росіяни фіксують значні втрати. Про це повідомили у преслужбі Генерального штабу ЗСУ.
«На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі, втрати позицій не допущені», — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 200 окупантів убитими та пораненими, знищено п'ять танків, п'ять БМП, один БПЛА, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини.
Ситуація на інших напрямках:
На Харківському напрямку з початку доби продовжується бій у районі Стариці. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямі в районі Тернів атака противника успіху не мала.
На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п'ять бойових сутичок у районах Роздолівки та Виїмки.
На Краматорському напрямі з початку доби сталося три бойові зіткнення в районах Калинівки та Кліщіївки. Два з них завершилися, один — триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.
На Покровському напрямку противник намагається просунутися в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, ще три — тривають. Ситуація напружена.
З початку доби на Времівському напрямі успіху не мала спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського.
Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутися на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.
На Наддніпрянському напрямку російські загарбники не залишають спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контролюється.
Раніше ми писали, що за червня Збройні сили Українизнищили 1080 російських окупантів, а також 25 танків та 33 ББМ (бойова броньована машина). Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 509860 військових.
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