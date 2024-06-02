Более 1000 военных и 25 танков: в Генштабе рассказали потери РФ в Украине

За прошедшие сутки, 1 июня, Вооруженные силы Украины уничтожили 1080 российских оккупантов, а также 25 танков и 33 ББМ (боевая бронированная машина). Таким образом, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 509 860 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 509 860 (+1080) человек ликвидировано;

танков - 7765 (+25) ед;

боевых бронированных машин - 14 980 (+33) ед;

артиллерийских систем - 13 233 (+49) ед;

РСЗО - 1089 (+1) ед;

средства ПВО - 821 (+6) ед;

самолетов - 357 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 699 (+82) ед;

крылатых ракет - 2268 (+38) ед;

кораблей/катеров - 27 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 18 092 (+86) ед;

специальной техники - 2195 (+14) ед.

Ранее мы писали, что 2 июня российская армия в очередной раз ударила по территории Украины ракетами и дронами-камикадзе. В результате работы противовоздушной обороны были сбиты 24 российские цели.