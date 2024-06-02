Более 1000 военных и 25 танков: в Генштабе рассказали потери РФ в Украине

За прошедшие сутки, 1 июня, Вооруженные силы Украины уничтожили 1080 российских оккупантов, а также 25 танков и 33 ББМ (боевая бронированная машина). Таким образом, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 509 860 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:
Ранее мы писали, что 2 июня российская армия в очередной раз ударила по территории Украины ракетами и дронами-камикадзе. В результате работы противовоздушной обороны были сбиты 24 российские цели.
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