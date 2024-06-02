На оккупированной территории Донетчины у людей отнимают жилье: детали

Примерно 300 тысяч жителей оккупированной территории Донецкой области лишились прав на недвижимость после незаконного решения местных «чиновников» оккупационной администрации.

Об этом говорится в статье, которая вышла в российском прокремлевском издании «Блокнот».



Это стало возможным после того, как 28 сентября 2022 года «народный совет ДНР» принял «закон» № 422- II НС «О некоторых вопросах обращения имущества в собственность ДНР». Бумага, состоящая из четырех статей, в котором идет речь об «обращении в государственную собственность объектов стратегической важности являющихся собственностью Украины либо являющихся собственностью украинских граждан, которые проживают и имеют основной доход в Украине, а также имущество, необходимое для деятельности войск».



Уже на следующий день, в день псевдореферендума о «присоединении» к России, так называемый комитет обороны «ДНР» на своем собрании утвердил постановление №341 от 29.09.2022 года «Об утверждении перечня имущества обращенного в собственность Донецкой Народной Республики». Какие объекты вошли в перечень, по какому принципу он формировался, как оспорить это решение — пока неясно.

При этом, со слов пострадавших местных жителей, в этот перечень попали собственники квартир, многие из которых уже давно получили российские паспорта, а также социально незащищенные граждане: пенсионеры, матери одиночки, инвалиды, многодетны и другие.



Узнают о потере прав на свое жилье жители оккупированной Донетчины случайно: обычно, приходя в Росреестр переоформлять недвижимость по российским законам.



Интересно, что бывший украинский политик, а ныне — коллаборант Олег Царев, на странице в соцсети написал, что знаком с проблемой, «от которой пострадало столько людей».



«Надеюсь, решат. Что от меня зависело — сделал, чтобы информация была донесена до нужных кабинетов. А пока вопрос решается, помогаю людям обращаться в суды», — заявил он.



В «администрации главы "ДНР"» в свое оправдание заявили, что при принятии постановления «Комитета обороны ДНР» якобы произошла «техническая накладка».



«В течение месяца ожидается принятие необходимых нормативно-правовых актов, после чего будет опубликован алгоритм действий собственников жилья и телефоны для консультаций. Права граждан, проживающих в республике, будут соблюдены», — сообщили у Дениса Пушилина.