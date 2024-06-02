На окупованій території Донеччини у людей забирають житло: деталі

Приблизно 300 тисяч жителів окупованої території Донецької області втратили права на нерухомість після незаконного рішення місцевих «чиновників» окупаційної адміністрації. Про це йдеться у великій статті, яка вийшла у російському прокремлівському виданні «Блокнот».



Це стало можливим після того, як 28 вересня 2022 року «народна рада ДНР» ухвалила «закон» № 422- II НС «Про деякі питання звернення майна у власність ДНР». Папір, що складається з чотирьох статей, у якому йдеться про «звернення у державну власність об'єктів стратегічної важливості, які є власністю України або є власністю українських громадян, які проживають і мають основний дохід в Україні, а також майно, необхідне для діяльності військ».



Уже наступного дня, у день псевдореферендуму щодо «приєднання» до Росії, так званий комітет оборони «ДНР» на своїх зборах затвердив постанову №341 від 29.09.2022 року «Про затвердження переліку майна, що було перетворено у власність Донецької Народної Республіки». Які об'єкти увійшли до переліку, за яким принципом він формувався, як оскаржити це рішення — поки що незрозуміло.



При цьому, зі слів постраждалих місцевих жителів, до цього переліку потрапили власники квартир, багато з яких уже давно отримали російські паспорти, а також соціально незахищені громадяни: пенсіонери, матері одиначки, інваліди, багатодітні та інші.



Дізнаються про втрату прав на своє житло жителі окупованої Донеччини випадково: зазвичай, приходячи до Росреєстру переоформляти нерухомість за російськими законами.



Цікаво, що колишній український політик, а нині — колаборант Олег Царьов, на сторінці в соцмережі написав, що знайомий із проблемою, «від якої постраждало стільки людей».



«Сподіваюся, вирішать. Що від мене залежало — зробив, щоб інформацію було донесено до потрібних кабінетів. А поки що питання вирішується, допомагаю людям звертатися до судів», — заявив він.



В «адміністрації голови "ДНР"» на своє виправдання заявили, що під час ухвалення постанови «Комітету оборони ДНР» нібито сталася «технічна накладка».



«Протягом місяця очікується ухвалення необхідних нормативно-правових актів, після чого буде опубліковано алгоритм дій власників житла та телефони для консультацій. Права громадян, які проживають у республіці, будуть дотримані», — повідомили у Дениса Пушиліна.