Российские оккупанты обстреливают Невское из РСЗО «Град» и артиллерии: в селе нет уцелевших домов

Оккупационная армия РФ продолжает бить по селу Невское Луганской области. В этом населенном нет уцелевшего жилого здания, все повреждены или полностью разрушены. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Из «Градов» и ствольной артиллерии россияне ударили по Невскому, нанеся очередные разрушения. Они постепенно уничтожают этот населенный пункт. Разной степени повреждения имеет каждый дом, многие из которых полностью разрушены», - отметил он.



Кроме того, по информации главы региона, из минометов и артиллерии россияне обстреляли Стельмаховку, Куземовку, Макеевку и Грековку.



Российские войска пытались продвинуться в Серебрянском лесу и вблизи Невского, однако Силы обороны остановили эти попытки.



Ранее мы писали, что четверо жителей эвакуировались из Луганской области 30 мая. Однако в населенных пунктах все еще остаются более 50 человек.