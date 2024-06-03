Російські окупанти обстрілюють Невське з РСЗВ «Град» та артилерії: в селі немає вцілілих будинків

Окупаційна армія РФ продовжує бити по селу Невське Луганської області. У цьому населеному немає уцілілої житлової будівлі, всі пошкоджені або повністю зруйновані. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«З «Градів» та ствольної артилерії росіяни вдарили по Невському, завдавши чергових руйнувань. Вони поступово знищують цей населений пункт. Різного ступеня пошкодження має кожен будинок, багато з яких повністю зруйновані», — наголосив він.



Крім того, за інформацією голови регіону, з мінометів та артилерії росіяни обстріляли Стельмахівку, Куземівку, Макіївку та Греківку.



Російські війська намагалися просунутися у Серебрянському лісі та поблизу Невського, проте Сили оборони зупинили ці спроби.



Раніше ми писали, що четверо мешканців евакуювалися з Луганської області 30 травня. Однак у населених пунктах все ще залишаються понад 50 осіб.