Подробности российского обстрела базы отдыха в Харьковской области: погиб переселенец с Донетчины

Последствия ночного обстрела база отдыха в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российская Федерация в ночь на 3 июня нанесла ракетные удары по базе отдыха в селе Дачное Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что в результате обстрела погиб 45-летний мужчина, который был внутренне перемещенным лицом из Донецкой области. Также ранения получили сотрудники базы отдыха: женщина 35 лет; 42-летний мужчина.

По предварительным данным, агрессор обстрелял населенный пункт пятью ракетами типа С-300. Ракеты, в свою очередь, были запущены с территории Белгородской области.

Ранее сообщалось, что российские войска этой ночью, 3 июня, нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде Харьковской области, повреждена база отдыха.