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Подробиці російського обстрілу бази відпочинку в Харківській області: загинув переселенець із Донеччини

03 червня 2024, 10:57

Подробиці російського обстрілу бази відпочинку в Харківській області: загинув переселенець із Донеччини

Наслідки нічного обстрілу бази відпочинку в Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки нічного обстрілу бази відпочинку в Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська Федерація в ніч проти 3 червня завдала ракетних ударів по базі відпочинку в селі Дачне Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Також поранення одержали співробітники бази відпочинку: жінка 35 років; 42-річний чоловік.

За попередніми даними, агресор обстріляв місто п'ятьма ракетами типу С-300. Ракети, у свою чергу, було запущено з території Білгородської області.

Раніше повідомлялося, що російські війська цієї ночі, 3 червня, завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді Харківської області, пошкоджено базу відпочинку.

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