Авиация РФ нанесла двойной удар по селу на Донетчине: есть погибшие, среди них 12-летний мальчик

Последствия двойного удара россиян по селу Михайловка. Фото: Донецкая ОВА

Утром 3 июня россияне сбросили управляемую авиабомбу на село Михайловка Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Через полтора часа оккупанты повторили удар. Повреждены не менее пяти домов.

В результате обстрелов два человека погибли, еще один – ранен. Среди погибших – 12-летний мальчик.

Напомним, что войска России за сутки, 2 июня, обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего ранены пять человек.