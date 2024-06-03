Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: ранены пять человек

За 2 июня россияне ранили 5 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Вадима Филашкина, в результате обстрелов по 2 человека пострадали в городах Белозерское и Зализное, 1 – в селе Волчье.

Всего, по данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ на Донетчине погибли 1985 человек, еще 4674 – получили ранения. Общее число жертв россиян в Донецкой области подается без учета оккупированных городов Мариуполь и Волноваха.

Напомним, что 31 мая российские оккупанты обстреляли поселок Дробышево на Донетчине, в результате чего пострадали три человека.