Авіація РФ завдала подвійного удару по селу на Донеччині: є загиблі, серед них 12-річний хлопчик

Наслідки подвійного удару росіян по селу Михайлівка. Фото: Донецька ОВА

Вранці 3 червня росіяни скинули керовану авіабомбу на село Михайлівка Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За півтори години окупанти повторили удар. Пошкоджено не менше п'яти будинків.

Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, ще одна – поранена. Серед загиблих – 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, що війська Росії за добу, 2 червня, обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого поранено п'ятьох людей.