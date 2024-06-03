Установлена личность военнослужащего РФ, который издевался над украинскими военнопленными

Личность российского военнослужащего, который издевался над украинскими военнопленными, установлена

Личность российского военнослужащего, который на опубликованном ранее видео вместе с сослуживцами избивал, угрожал убить и заставлял петь гимн СССР украинских военнопленных, установлена. Об этом сообщил Тelegram-канал ASTRA.

Отмечается, что команда украинских расследователей проекта evocation.info установила личность одного из запечатленных на видео российских военнослужащих — это младший лейтенант Алексей Киприн. Как утверждается, Киприн — бывший соратник неонациста Алексея Мильчакова, воюет против Украины с 2014 года, ранее состоял в ДШРГ «Русич».

Киприн подтвердил ASTRA, что на видео действительно запечатлен он.

«Задержанные террористы из незаконного бандформирования — Вооруженных Сил Украины —переданы в тыл. Никто не пострадал. Ноги не связаны, нет ограничений движений. Фронтовая зона, глаза закрыты. Этот случай был организованной сдачей», — заявил он в переписке с журналистом ASTRA. На вопросы о том, почему пленных избивали, заставляли петь гимн СССР и угрожали убить, Киприн не ответил. А после следующих вопросов Киприн заблокировал журналиста.

Ранее в сети разошлось видео, снятое российскими военными, предположительно, в Харьковской области. На кадрах военнослужащие ВС РФ ведут в колонне несколько украинских военнопленных. Тех заставляют петь гимн СССР и песню «Вставай, страна огромная». Двоих украинцев военные бьют ногами, затем угрожают расстрелять, если те не поднимутся после ударов. После этого один из них считает до трех и стреляет возле головы одного из украинцев.

Напомним, на видео отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией! Обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет еще одним дополнением доказательной базы для грядущего трибунала над преступниками», — написал он.

Также сообщалось, что Харьковская областная прокуратура открыла досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).