Встановлено особу військовослужбовця РФ, який знущався з українських військовополонених

Особу російського військовослужбовця, який знущався з українських військовополонених, встановлено

Особу російського військовослужбовця, який на опублікованому раніше відео разом із товаришами по службі бив, погрожував убити і змушував співати гімн СРСР українських військовополонених, встановлено. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що команда українських розслідувачів проекту evocation.info встановила особу одного із зображених на відео російських військовослужбовців — молодшого лейтенанта Олексія Кіпріна. Як стверджується, Кіпрін — колишній соратник неонациста Олексія Мільчакова, що воює проти України з 2014 року, раніше перебував у ДШРГ «Русич».

Кіпрін підтвердив ASTRA, що на відео справді зображений він.

«Затримані терористи з незаконного бандформування — Збройних Сил України — передані в тил. Ніхто не постраждав. Ноги не зв'язані, немає обмежень рухів. Фронтова зона, очі закриті. Цей випадок був організованим здаванням», — заявив він у листуванні з журналістом ASTRA. На запитання, чому полонених били, змушували співати гімн СРСР і погрожували вбити, Кіпрін не відповів. А після наступних питань Кіпрін заблокував журналіста.

Раніше в мережі розійшлося відео, зняте російськими військовими, ймовірно, у Харківській області. На кадрах військовослужбовці ЗС РФ ведуть у колоні кілька українських військовополонених. Тих змушують співати гімн СРСР та пісню «Вставай, країно величезна». Двоїх українців військові б'ють ногами, потім погрожують розстріляти, якщо ті не піднімуться після ударів. Після цього один із них рахує до трьох і стріляє біля голови одного з українців.

Нагадаємо, на відео відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Цей випадок має бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією! Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факт знущання. Це стане ще одним доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями», — написав він.

Також повідомлялося, що Харківська обласна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).