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Российские самолеты снова «уронили» авиабомбы на Белгородскую область

03 июня 2024, 16:49

Российские самолеты снова «уронили» авиабомбы на Белгородскую область

Российские самолеты продолжают ронять бомбы на свои территории. Фото: Википедия Российские самолеты продолжают ронять бомбы на свои территории. Фото: Википедия

Еще три авиационные бомбы ФАБ «уронили» российские самолеты на Белгородскую область за последние трое суток. Об этом сообщило издание ASTRA.

Отмечается, что, таким образом, как минимум 81 раз российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 100 дней. 

Так, 31 мая в поле в Шебекинском городском округе была найдена ФАБ-250. 1 июня ФАБ-500 нашли рядом с жилым домом на улице Совхозная в Шебекино. В этот же день в поле в Шебекинском городском округе нашли ещё одну ФАБ-250. Во всех трех случаях никто не пострадал, пишет издание.

Ранее сообщалось, что российский военный самолет уронил авиационный боеприпас на поселок в Воронежской области вечером 14 мая.

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