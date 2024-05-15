Российская авиация снова уронила авиабомбу на свою территорию

Российский самолет уронил авиационный боеприпас на поселок в Воронежской области вечером во вторник, 14 мая. Об этом сообщил российский независимый Telegram-канал Astrа.

Отмечается, что боеприпас взорвался, на месте образовалась воронка глубиной около метра. Пострадавших нет.

Напомним, в течение 12 мая две авиабомбы ВКС РФ упустили на Белгородскую область. За 10-11 мая ВС РФ уронили на Белгородскую область 5 авиабомб. 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены.