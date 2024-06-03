Російські літаки знову «упустили» авіабомби на Бєлгородську область

Російські літаки продовжують упускати бомби на свої території. Фото: Вікіпедія

Ще три авіаційні бомби ФАБ «упустили» російські літаки на Бєлгородську область за останні три доби. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що таким чином як мінімум 81 раз російські ПКС випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні 100 днів.

Так, 31 травня у полі у Шебекінському міському окрузі було знайдено ФАБ-250. 1 червня ФАБ-500 знайшли поряд із житловим будинком на вулиці Радгоспна у Шебекіному. Цього ж дня у полі у Шебекінському міському окрузі знайшли ще одну ФАБ-250. У всіх трьох випадках ніхто не постраждав, пише видання.

Раніше повідомлялося, що російський військовий літак упустив авіаційний боєприпас на селище у Воронезькій області ввечері 14 травня.