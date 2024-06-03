Украине пока удалось осудить пятерых российских военных за сексуальное насилие в оккупации

Украинском правоохранительным органам известно четыре десятка российских преступников, которые совершили сексуальное насилие над жителями оккупированных территорий. По состоянию на конец мая украинские прокуроры сообщили о подозрении 42 российским офицерам, причастным к данным преступлениям.



Еще 28 человек имеют статус обвиняемых, пятеро уже осуждены в украинских судах, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



«Мы видим это снова и снова в каждом находящемся под оккупацией регионе. Везде, где побывали российские войска, мы обнаруживаем факты сексуального и гендерно обусловленного насилия. Они используют одни и те же методы насилия и унижения. Это выглядит как сознательная политика России», — отметила глава управления по преступлениям СНСК (сексуального насилия, связанного с конфликтом) Офиса Генпрокурора Анна Сосонская.



CNN приводит показания мужчин, которых оккупанты удерживали в Крыму, Донецке, Херсоне, Запорожье и Харькове. Удерживаемых украинцев, как гражданских, так и военных, подвергали унижениям и пыткам, в том числе сексуальному насилию: принудительной обнаженности, пыткам гениталий электротоком, угрозам изнасилования.



«Сексуальное насилие — это часть российской стратегии покорения и уничтожения украинской национальной идентичности. Мы можем говорить о системном подходе и ответственности руководства, а не только исполнителей. Само руководство давало разрешение и команды совершать такие преступления», — подчеркнул прокурор Херсонской областной прокуратуры Алексей Бутенко.



Отмечается, что Офис генерального прокурора, помимо участия в расследованиях подобных преступлений, также собирает доказательства для международных судов: МКС, преследующий лиц за тяжкие преступления, такие как геноцид и военные преступления, и Международный суд ООН, рассматривающий дела против государств.



В марте Украина вела расследования по 175 актам сексуального насилия, которые совершили на территории Украины военные РФ.