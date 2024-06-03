Україні поки що вдалося засудити п'ятьох російських військових за сексуальне насильство в окупації

Українським правоохоронним органам відомо чотири десятки російських злочинців, які скоїли сексуальне насильство над жителями окупованих територій. Станом на кінець травня українські прокурори повідомили про підозру 42 російських офіцерів, причетних до цих злочинів.



Ще 28 осіб мають статус обвинувачених, п'ятьох вже засуджено в українських судах, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



«Ми бачимо це знову і знову в кожному регіоні, що знаходиться під окупацією. Скрізь, де побували російські війська, ми виявляємо факти сексуального та гендерно обумовленого насильства. Вони використовують одні й самі методи насильства і приниження. Це виглядає як свідома політика Росії», — зазначила глава управління зі злочинів СНПК (сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом) Офісу Генпрокурора Ганна Сосонська.



CNN наводить свідчення чоловіків, яких окупанти утримували у Криму, Донецьку, Херсоні, Запоріжжі та Харкові. Утримуваних українців, як цивільних, так і військових, зазнавали принижень і тортур, у тому числі сексуального насильства: примусової оголеності, тортур геніталій електрострумом, загроз зґвалтування.



«Сексуальне насильство — це частина російської стратегії підкорення та знищення української національної ідентичності. Ми можемо говорити про системний підхід та відповідальність керівництва, а не лише виконавців. Саме керівництво давало дозвіл та команди вчиняти такі злочини», — наголосив прокурор Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко.



Зазначається, що Офіс генерального прокурора, окрім участі у розслідуваннях подібних злочинів, також збирає докази для міжнародних судів: МКС, який переслідує осіб за тяжкі злочини, такі як геноцид та військові злочини, та Міжнародний суд ООН, який розглядає справи проти держав.



У березні Україна вела розслідування щодо 175 актів сексуального насильства, які здійснили на території України військові РФ.