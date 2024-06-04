Силы ПВО сбили две крылатые ракеты и два БПЛА

Российская армия в ночь на 4 июня атаковала Украину, применив ракеты и ударные дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и два БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«Ночью 4 июня 2024 года враг нанес удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами «Искандер-К», выпущенными с территории оккупированного Крыма. Обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Днепропетровщине», — отметил он.





По словам Олещука, около полуночи российские оккупанты применили четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается).



«Два дрона уничтожены на Черниговщине, еще два — прекратили свое существование самостоятельно», — резюмировал командующий ВСУ.



Ранее мы писали, что россияне атаковали Днепр с самого утра 4 июня. Агрессор ударил ракетами прямо во время воздушной тревоги. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва. По данным мониторинговых сообществ, противник ударил ракетой X-59.