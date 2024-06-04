Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сили ППО збили дві крилаті ракети та два БПЛА

04 червня 2024, 09:38

Сили ППО збили дві крилаті ракети та два БПЛА

Російська армія в ніч на 4 червня атакувала Україну, застосувавши ракети та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та два БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Вночі 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині», — зазначив він.



За словами Олещука, близько півночі російські окупанти застосували чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється).

«Двоє дронів знищено на Чернігівщині, ще два — припинили своє існування самостійно», — резюмував командувач ЗСУ.

Раніше ми писали, що росіяни атакували Дніпро з самого ранку 4 червня. Агресор ударив ракетами просто під час повітряної тривоги. У місті прогриміли щонайменше два вибухи. За даними моніторингових спільнот, супротивник ударив ракетою X-59.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Микола Олещук
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:59
Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби, по Дружківці били зі «Смерчів»
23:50
«ДНР»: П'ятьох жінок поранено і одна загинула за добу внаслідок бойових дій
23:47
Головне за день: Солдати РФ знущаються з українських військовополонених. Перший інструктор F-16 в Україні
22:30
В окупованому Луганську можуть з'явитися відділення декількох російських банків
20:03
Жителям окупованого Маріуполя заборонили купатися у водоймах та Азовському морі
17:17
«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого
16:20
В окупованому Маріуполі троє робітників підірвалися на вибухівці
15:52
Війна в Україні дала «величезну» нагоду США вербувати російських шпигунів — CNN
14:58
Встановлено особу військовослужбовця РФ, який знущався з українських військовополонених
12:40
У Костянтинівці Донецької області пролунав вибух
11:57
В окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку: є загиблі та поранені
10:57
Подробиці російського обстрілу бази відпочинку в Харківській області: загинув переселенець із Донеччини
09:58
У Костянтинівці рятувальники знешкодили дві авіабомби, що не розірвалися
08:53
В окупованому Донецьку осколками снаряда поранило жінку
08:02
Жителів окупованого Севастополя змусять платити за сигнали тривоги
07:30
Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
23:39
Головне за день: Як окупанти забирають у людей житло. Росармія намагається атакувати Костянтинівку
19:29
У Макіївці БМП російських військових розчавила автомобіль
18:07
На окупованій території Донеччини у людей забирають житло: деталі
13:55
Російські окупанти вивезли з Рубіжного у 2022 році все сучасне медичне обладнання
усі новини
09:59
Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби, по Дружківці били зі «Смерчів»
09:58
ЗСУ знищили понад 1200 російських окупантів та 65 артсистем: Генштаб розповів про втрати армії РФ
09:38
Сили ППО збили дві крилаті ракети та два БПЛА
08:01
Росіяни вранці вдарили ракетами по Дніпру, є постраждалі
07:25
Кабінет міністрів готує список спеціальностей, які не підлягають мобілізації
23:50
«ДНР»: П'ятьох жінок поранено і одна загинула за добу внаслідок бойових дій
23:47
Головне за день: Солдати РФ знущаються з українських військовополонених. Перший інструктор F-16 в Україні
22:30
В окупованому Луганську можуть з'явитися відділення декількох російських банків
21:48
Звільнена з російського полону Мар'яна Чечелюк показала синці від побоїв
21:05
У боях за Часів Яр зник безвісти співробітник «Українських новин» — він пішов на фронт з початку вторгнення РФ
20:25
Україні поки що вдалося засудити п'ятьох російських військових за сексуальне насильство в окупації
20:03
Жителям окупованого Маріуполя заборонили купатися у водоймах та Азовському морі
18:21
На Саміт миру поїдуть два представники США, Байдена не буде
17:59
Найбільша інтенсивність армії РФ фіксується на Покровському та Краматорському напрямках — Генштаб
17:17
«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого
16:58
Російські війська підпалюють Серебрянський ліс, щоб витіснити ЗСУ
16:50
«Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
16:49
Російські літаки знову «упустили» авіабомби на Бєлгородську область
16:20
В окупованому Маріуполі троє робітників підірвалися на вибухівці
15:56
У Бєлгородській області прогримів вибух і загорівся склад із боєприпасами: поранено семеро окупантів
усі новини
ВІДЕО
У Дніпрі зранку пролунали вибухи. Фото: Дніпро оперативний/Telegram Росіяни вранці вдарили ракетами по Дніпру, є постраждалі
04 червня, 08:01
Кабінет міністрів готує список спеціальностей, які не підлягають мобілізації Кабінет міністрів готує список спеціальностей, які не підлягають мобілізації
04 червня, 07:25
Евакуація з Красногорівки. Кадр із відео «Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
03 червня, 16:50
Наслідки удару HIMARS по російській ППО у Бєлгородській області. Фото: «Досьє шпигуна» ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400
03 червня, 13:43
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими. Фото: Новини Донбасу Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
03 червня, 07:30
БМП розчавив автомобіль у Макіївці. Фото: соцмережі У Макіївці БМП російських військових розчавила автомобіль
02 червня, 19:29

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір