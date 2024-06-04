Сили ППО збили дві крилаті ракети та два БПЛА

Російська армія в ніч на 4 червня атакувала Україну, застосувавши ракети та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та два БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«Вночі 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині», — зазначив він.





За словами Олещука, близько півночі російські окупанти застосували чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється).



«Двоє дронів знищено на Чернігівщині, ще два — припинили своє існування самостійно», — резюмував командувач ЗСУ.



Раніше ми писали, що росіяни атакували Дніпро з самого ранку 4 червня. Агресор ударив ракетами просто під час повітряної тривоги. У місті прогриміли щонайменше два вибухи. За даними моніторингових спільнот, супротивник ударив ракетою X-59.