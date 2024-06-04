ВСУ уничтожили более 1200 российских оккупантов и 65 артсистем: Генштаб рассказал о потерях армии РФ

Потери России в войне в Украине за сутки, с 3 на 4 июня, составили 1290 российских оккупантов. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 танков и 65 артиллерийских систем. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 512420 (+1290) человек ликвидировано;

танков – 7794 (+15) ед;

боевых бронированных машин – 15020 (+18) ед.;

артиллерийских систем – 13345 (+65) ед.;

РСЗО – 1092 (+2) ед.;

средства ПВО – 827 (+3) ед.;

самолетов – 357 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27) ед.;

крылатых ракет – 2268 ед.;

кораблей/катеров - 27 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 18228 (+69) ед;

специальной техники – 2211 (+12) ед.

Как отмечается, общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабной войны составили уже около 512420 солдат.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 4 июня атаковала Украину, применив ракеты и ударные дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и два БПЛА.