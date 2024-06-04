ВСУ уничтожили более 1200 российских оккупантов и 65 артсистем: Генштаб рассказал о потерях армии РФ

Потери России в войне в Украине за сутки, с 3 на 4 июня, составили 1290 российских оккупантов. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 танков и 65 артиллерийских систем. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили:
Как отмечается, общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабной войны составили уже около 512420 солдат.
Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 4 июня атаковала Украину, применив ракеты и ударные дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и два БПЛА.
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