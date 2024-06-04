ЗСУ знищили понад 1200 російських окупантів та 65 артсистем: Генштаб розповів про втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні за добу, з 3 на 4 червня, становили 1290 російських окупантів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 танків та 65 артилерійських систем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 512 420 (+1290) осіб ліквідовано;

танків - 7794 (+15) од.;

бойових броньованих машин – 15020 (+18) од.;

артилерійських систем - 13345 (+65) од.;

РСЗВ – 1092 (+2) од.;

засоби ППО – 827 (+3) од.;

літаків – 357 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27) од.;

крилатих ракет - 2268 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од.;

спеціальної техніки – 2211 (+12) од.

Як зазначається, загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512 420 солдат.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 4 червня атакувала Україну, застосувавши ракети та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та дві БПЛА.