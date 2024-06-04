Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ знищили понад 1200 російських окупантів та 65 артсистем: Генштаб розповів про втрати армії РФ

04 червня 2024, 09:58

ЗСУ знищили понад 1200 російських окупантів та 65 артсистем: Генштаб розповів про втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні за добу, з 3 на 4 червня, становили 1290 російських окупантів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 танків та 65 артилерійських систем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – 512 420 (+1290) осіб ліквідовано;
  • танків - 7794 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин – 15020 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 13345 (+65) од.;
  • РСЗВ – 1092 (+2) од.;
  • засоби ППО – 827 (+3) од.;
  • літаків – 357 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27) од.;
  • крилатих ракет - 2268 од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од.;
  • спеціальної техніки – 2211 (+12) од.

Як зазначається, загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512 420 солдат.

Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 4 червня атакувала Україну, застосувавши ракети та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та дві БПЛА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
Генштаб
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:59
Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби, по Дружківці били зі «Смерчів»
23:50
«ДНР»: П'ятьох жінок поранено і одна загинула за добу внаслідок бойових дій
23:47
Головне за день: Солдати РФ знущаються з українських військовополонених. Перший інструктор F-16 в Україні
22:30
В окупованому Луганську можуть з'явитися відділення декількох російських банків
20:03
Жителям окупованого Маріуполя заборонили купатися у водоймах та Азовському морі
17:17
«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого
16:20
В окупованому Маріуполі троє робітників підірвалися на вибухівці
15:52
Війна в Україні дала «величезну» нагоду США вербувати російських шпигунів — CNN
14:58
Встановлено особу військовослужбовця РФ, який знущався з українських військовополонених
12:40
У Костянтинівці Донецької області пролунав вибух
11:57
В окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку: є загиблі та поранені
10:57
Подробиці російського обстрілу бази відпочинку в Харківській області: загинув переселенець із Донеччини
09:58
У Костянтинівці рятувальники знешкодили дві авіабомби, що не розірвалися
08:53
В окупованому Донецьку осколками снаряда поранило жінку
08:02
Жителів окупованого Севастополя змусять платити за сигнали тривоги
07:30
Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
23:39
Головне за день: Як окупанти забирають у людей житло. Росармія намагається атакувати Костянтинівку
19:29
У Макіївці БМП російських військових розчавила автомобіль
18:07
На окупованій території Донеччини у людей забирають житло: деталі
13:55
Російські окупанти вивезли з Рубіжного у 2022 році все сучасне медичне обладнання
усі новини
09:59
Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби, по Дружківці били зі «Смерчів»
09:58
ЗСУ знищили понад 1200 російських окупантів та 65 артсистем: Генштаб розповів про втрати армії РФ
09:38
Сили ППО збили дві крилаті ракети та два БПЛА
08:01
Росіяни вранці вдарили ракетами по Дніпру, є постраждалі
07:25
Кабінет міністрів готує список спеціальностей, які не підлягають мобілізації
23:50
«ДНР»: П'ятьох жінок поранено і одна загинула за добу внаслідок бойових дій
23:47
Головне за день: Солдати РФ знущаються з українських військовополонених. Перший інструктор F-16 в Україні
22:30
В окупованому Луганську можуть з'явитися відділення декількох російських банків
21:48
Звільнена з російського полону Мар'яна Чечелюк показала синці від побоїв
21:05
У боях за Часів Яр зник безвісти співробітник «Українських новин» — він пішов на фронт з початку вторгнення РФ
20:25
Україні поки що вдалося засудити п'ятьох російських військових за сексуальне насильство в окупації
20:03
Жителям окупованого Маріуполя заборонили купатися у водоймах та Азовському морі
18:21
На Саміт миру поїдуть два представники США, Байдена не буде
17:59
Найбільша інтенсивність армії РФ фіксується на Покровському та Краматорському напрямках — Генштаб
17:17
«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого
16:58
Російські війська підпалюють Серебрянський ліс, щоб витіснити ЗСУ
16:50
«Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
16:49
Російські літаки знову «упустили» авіабомби на Бєлгородську область
16:20
В окупованому Маріуполі троє робітників підірвалися на вибухівці
15:56
У Бєлгородській області прогримів вибух і загорівся склад із боєприпасами: поранено семеро окупантів
усі новини
ВІДЕО
У Дніпрі зранку пролунали вибухи. Фото: Дніпро оперативний/Telegram Росіяни вранці вдарили ракетами по Дніпру, є постраждалі
04 червня, 08:01
Кабінет міністрів готує список спеціальностей, які не підлягають мобілізації Кабінет міністрів готує список спеціальностей, які не підлягають мобілізації
04 червня, 07:25
Евакуація з Красногорівки. Кадр із відео «Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
03 червня, 16:50
Наслідки удару HIMARS по російській ППО у Бєлгородській області. Фото: «Досьє шпигуна» ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400
03 червня, 13:43
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими. Фото: Новини Донбасу Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
03 червня, 07:30
БМП розчавив автомобіль у Макіївці. Фото: соцмережі У Макіївці БМП російських військових розчавила автомобіль
02 червня, 19:29
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір