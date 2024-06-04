ЗСУ знищили понад 1200 російських окупантів та 65 артсистем: Генштаб розповів про втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні за добу, з 3 на 4 червня, становили 1290 російських окупантів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 танків та 65 артилерійських систем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.06.24 орієнтовно склали:
Як зазначається, загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512 420 солдат.
Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 4 червня атакувала Україну, застосувавши ракети та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та дві БПЛА.
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