В Киеве, Киевской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света

В Киеве сегодня, 4 июня, применяют экстренные отключения света. Графики плановых отключений пока не действуют. Об этом сообщил директора компании YASNO Сергей Коваленко.

«День. Киев вышел за лимиты. “Укрэнерго" дал команду на экстренные отключения. Графики не работают», — написал Коваленко в Facebook.

Еще вчера жителей столицы предупреждали, что для города увеличился дефицит электроэнергии. А потому на сегодняшний день были запланированы более значительные, чем вчера, ограничения при отключениях света, в частности с привлечением «светло-серой» зоны из графиков.

Также экстренные отключения света ввели в Донецкой и Киевской областях. Об этом сообщает ДТЭК.

«К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию «Укрэнерго», применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях», — говорится в сообщении компании.

На данный момент графики не действуют.

Напомним, в Минэнерго считают, что стоимость электроэнергии для населения Украины должна быть еще выше, ведь она составляет более 7,5 грн.