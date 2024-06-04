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У Києві, Київській та Донецькій областях застосовують екстрені відключення світла

04 червня 2024, 15:27

У Києві, Київській та Донецькій областях застосовують екстрені відключення світла

У Києві сьогодні, 4 червня, застосовують екстрені відключення світла. Графіки планових відключень поки що не діють. Про це повідомив директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

«День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють», — написав Коваленко у Facebook.

Ще вчора мешканців столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на сьогоднішній день було заплановано значніші, ніж учора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням «світло-сірої» зони з графіків.

Також екстрені відключення світла запровадили у Донецькій та Київській областях. Про це повідомляє ДТЕК.

«На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілу РФ продовжується. Тому за вказівкою «Укренерго» застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях», — йдеться у повідомленні компанії.

На даний момент графіки не діють.

Нагадаємо, у Міненерго вважають, що вартість електроенергії для населення України має бути ще вищою, адже вона становить понад 7,5 грн.

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