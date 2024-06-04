В Компании Yasno назвали причину длительных отключений электроэнергии

В течение сегодняшнего дня украинцев ждут более длительные отключения света. Так, 4 июня размер дефицита электроэнергии будет намного больше, по сравнению со вчерашним днем. Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

«В плановом ремонте два энергоблока АЭС. Также ушла в ремонт линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии», — пояснил Коваленко.

При этом он добавил, что в Киеве сегодня стабилизационные ограничения будут составлять 26%, в связи с чем будет задействована светло-серая зона графиков. Это означает, что общая продолжительность отсутствия электроэнергии может составлять по семь часов подряд. Темные слоты в графике означают точное отсутствие электроэнергии в случае применения графиков ограничения, а серые — возможность, что в этот период будут отключения.

Напомним, что сегодня, по всей территории Украины графики отключения света по графикам в течение всего дня. Для всех областей будут установлены лимиты.

3 июня в Укрэнерго предупредили, что отключения света 4 июня будут продолжаться в течение всех суток, причем дефицит в энергосистеме ожидается выше, чем 3 июня.

Ранее сообщалось, что в Министерстве энергетики считают, что рыночная стоимость света должна составлять 7,5 грн за киловатт-час.