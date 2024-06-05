Силы ПВО Украины сбили 22 из 27 «шахедов»

ПВО Украины сбила 22 из 27 «шахедов». Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В ночь на 5 июня 2024 года року российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными БпЛА типа «Шахед-131/136». Об этом написал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В результате боевых действий было сбито 22 "шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях», — уточнил он.



Напомним, российская армия в ночь на 4 июня атаковала Украину, применив ракеты и ударные дроны-камикадзе.