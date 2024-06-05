Российский суд оправдал боевиков, воевавших на Донбассе и обвиняемых в разбойных нападениях

В российской столице военный суд вынес оправдательный приговор четверым членам организации «Единые народные общинные товарищества» (ЧВК ЕНОТ), обвиняемых в разбойных нападениях на бизнесменов. Кроме того, был оправдан экс-сотрудник московского управления ФСБ Александр Мрищук. Об этом передает «Коммерсант» и Telegram-канал «Осторожно, новости».



Всех фигурантов, которые не ожидали оправдательного приговора, освободили в зале суда. Прокуратура запрашивала для них от 12 до 17 лет строгого режима.



Как отмечается, майор Александр Мрищук и другой сотрудник УФСБ майор Антон Барякшев, который, к слову, осужден на шесть лет, использовали «енотов» для совершения разбойных нападений. Жертвами становились предприниматели, подозреваемые в махинациях при поставках товаров из-за границы.



К слову, создатель «ЧВК ЕНОТ» Роман Теленкевич был осужден на 13 лет, однако из колонии пошел воевать против Украины. Ранее другие члени данной организации участвовали в боевых действиях в составе группировок «Л-ДНР» на Донбассе, а также в качестве наемников в Сирии.



Ранее мы писали, что Туапсинский районный суд Краснодарского края России признал бывшего российского военнослужащего Дениса Карабана виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.