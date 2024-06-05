Російський суд виправдав бойовиків, які воювали на Донбасі, у справі про розбійні напади

У російській столиці військовий суд виніс виправдувальний вирок чотирьом членам організації «Єдині народні общинні товариства» (ПВК ЄНОТ), звинувачених у розбійних нападах на бізнесменів. Крім того, було виправдано ексспівробітника московського управління ФСБ Олександра Мрищука. Про це передає «Комерсант» та Telegram-канал «Обережно, новини».



Усіх фігурантів, які не чекали на виправдувальний вирок, звільнили в залі суду. Прокуратура вимагала для них від 12 до 17 років суворого режиму.



Як зазначається, майор Олександр Мрищук та інший співробітник УФСБ майор Антон Барякшев, який, до слова, засуджений на шість років, використали «єнотів» для скоєння розбійних нападів. Жертвами ставали підприємці, підозрювані у махінаціях під час постачання товарів з-за кордону.



До речі, засновника «ПВК ЄНОТ» Романа Теленкевича засудили на 13 років, проте з колонії він пішов воювати проти України. Раніше інші члени цієї організації також брали участь у бойових діях у складі угруповань «Л/ДНР» на Донбасі, а також як найманці в Сирії.



Раніше ми писали, що Туапсинський районний суд Краснодарського краю Росії визнав колишнього російського військовослужбовця Дениса Карабана винним і засудив його до восьми років у колонії суворого режиму.