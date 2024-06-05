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17-летние за рубежом получат отсрочку от военного учета: Кабмин готовит постановление

05 июня 2024, 15:10

17-летние за рубежом получат отсрочку от военного учета: Кабмин готовит постановление

В Кабинете министров готовят постановление относительно 17-летних ребят, которые сейчас находятся за рубежом. В частности, они могут встать на военный учет уже после окончания военного положения. Всеми деталями поделилась вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Согласно законодательству, 17-летние парни должны встать на воинский учет, однако, по мнению Верещук, заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры — лишь увеличит нагрузку на ВВК (военно-врачебная комиссия). 

Сейчас разработано соответствующее постановление, оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

«Допризывникам и призывникам, которые сейчас за рубежом, будет предоставлена отсрочка по постановке на учет — или до возвращения в Украину, или до конца военного положения», — резюмировала она.

Ранее мы писали, что 18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. В частности, предоставить актуальные номера телефона, e-mail и адрес проживания.

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