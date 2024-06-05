17-річні за кордоном отримають відстрочку від військового обліку: Кабмін готує постанову

У Кабінеті міністрів готують ухвалу щодо 17-річних хлопців, які зараз перебувають за кордоном. Зокрема, вони можуть стати на військовий облік після закінчення воєнного стану. Всіма деталями поділилася віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Відповідно до законодавства, 17-річні хлопці мають стати на військовий облік, однак, на думку Верещук, змушувати студентів не мобілізаційного віку їхати до України, щоб пройти відповідні процедури — лише збільшить навантаження на ВЛК (військово-лікарська комісія).



Наразі розроблено відповідну постанову, вона проходить узгодження та найближчим часом буде прийнята.



«Допризовникам та призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відстрочку щодо постановки на облік — або до повернення до України, або до кінця воєнного стану», — резюмувала вона.



Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номери телефону, e-mail та адресу проживання.