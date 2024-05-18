Закон о мобилизации в Украине вступил в силу

Сегодня, 18 мая, вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. В частности, предоставить актуальные номер телефона, e-mail и адрес проживания.



Это можно сделать через мобильное приложение электронного кабинета «Резерв+», ЦНАПах и территориальных центрах комплектования. Повесток в е-кабинете не будет, утверждают авторы закона.

Закон постановил, что данные следует обновить в течение следующих 60 дней. Дедлайн — до 16 июля включительно. В противном случае наступает административная ответственность за нарушение правил воинского учета — штраф от 17 тысяч гривен.



Кроме призывников, военнообязанных и резервистов требование распространяется на женщин-медиков, которые стоят на воинском учете.



Мужчины призывного возраста теперь должны иметь при себе военно-учетные документы.

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Ранее «Новости Донбасса» подробно рассказывали о том, что предусматривает новый закон, как будет происходить мобилизация гражданских, какие категории не будут подлежать призыву на военную службу, на кого будет распространяться бронирование и что ждет уклонистов.