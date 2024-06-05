В ГУР прокомментировали информацию о бронежилете Путина

В ГУР сообщили о приверженности Владимира Путина к постоянному ношению бронежилета. Фото: ЕРА

Российское издание «The Moscow Times» со ссылкой на источники сообщило, что глава Кремля Владимир Путин стал носить бронежилет по рекомендации охраны. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил эту информацию в комментарии АрміяInform.

По словам капитана Андрея Юсова, человек, который похож на Путина, регулярно носит бронежилет.

«Человек, похожий на Путина, регулярно его использует по крайней мере последние 5 лет», — заявил Юсов.

В публикации «The Moscow Times» сообщили, что президент РФ начал носить скрытый бронежилет с 2023 года, потому что так ему посоветовала Федеральная служба охраны и Служба безопасности президента. Чиновник, в частности, отметил, что 9 мая «начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете».

Ранее сообщалось, что слухи о двойниках российского президента Владимира Путина начали активно тиражироваться несколько лет назад. Об этом писали СМИ во время пандемии COVID-19 — тогда глава Кремля свел публичные выступления, встречи к минимуму. После полномасштабного вторжения РФ в медиа заговорили о «клонах Путина», тяжелой болезни и даже смерти. Всплеск внимания к его персоне диктатора понятен.

В том, настоящий ли Путин, которого показывают на экранах, уже сомневаются топ-политики, разведчики, политологи, эксперты, чиновники. «Новости Донбасса» собрали последние резонансные заявления, мнения и теории о том, имеет ли Путин двойника.