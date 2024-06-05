У ГУР прокоментували інформацію про бронежилет Путіна

У ГУР повідомили про прихильність Володимира Путіна до постійного носіння бронежилету. Фото: ЄРА

Російське видання The Moscow Times з посиланням на джерела повідомило, що глава Кремля Володимир Путін став носити бронежилет за рекомендацією охорони. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив цю інформацію у коментарі АрміяInform.

За словами капітана Андрія Юсова, людина, яка схожа на Путіна, регулярно носить бронежилет.

«Людина, схожа на Путіна, регулярно її використовує принаймні останні 5 років», — заявив Юсов.

У публікації The Moscow Times повідомили, що президент РФ почав носити прихований бронежилет з 2023 року, тому що так йому порадила Федеральна служба охорони та Служба безпеки президента. Чиновник зокрема зазначив, що 9 травня «начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті».

Раніше повідомлялося, що чутки про двійників російського президента Володимира Путіна почали активно тиражуватися кілька років тому. Про це писали ЗМІ під час пандемії COVID-19 – тоді глава Кремля звів публічні виступи, зустрічі до мінімуму. Після повномасштабного вторгнення РФ у медіа заговорили про «клони Путіна», тяжку хворобу і навіть смерть. Сплеск уваги до персони диктатора зрозумілий.

Чи справжній Путін, якого показують на екранах, вже сумніваються топ-політики, розвідники, політологи, експерти, чиновники. «Новини Донбасу» зібрали останні резонансні заяви, думки та теорії про те, чи має Путін двійника.