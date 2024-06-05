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Сырский назвал основную цель ВСУ после инспекции Восточного фронта

05 июня 2024, 17:35

Сырский назвал основную цель ВСУ после инспекции Восточного фронта

Главнокомандующий ВСУ назвал основную цель украинских военных. Фото: Александр Сырский/Telegram Главнокомандующий ВСУ назвал основную цель украинских военных. Фото: Александр Сырский/Telegram

Ситуация на линии фронта остается сложной. Россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после посещения Восточного фронта. 

Сырский рассказал, что провел работу в районе активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях Восточного фронта. По его словам, агрессор сейчас сосредоточился на пяти направлениях. Кроме того, россияне проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.

На других направлениях россияне пытаются проводить наступление с целью растягивания линии активного фронта. Кроме того, российские оккупанты пытаются сковать наши войска и не допустить переброски их на другие участки ведения боевых действий.

«В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — сообщил Сырский.

По его словам, на Харьковском направлении агрессор концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое — Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

Однако сейчас главная задача ВСУ на этом этапе сдержать противника, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

Кроме того сложной остается ситуация в районе Купянска. Там противник пытается прорвать оборону украинских войск с двух направлений.

На этом направлении задача ВСУ — остановить агрессора и заставить перейти его к обороне.

«Моя задача — обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное», — заявил главком.

Он также отметил эффективную работу большинства командиров и штабов, которые в полном объеме владеют обстановкой, применяют все виды вооружения и особенно ударные дроны всех типов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники бригады «Помста» отбили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении, уничтожив большое количество военной техники и живой силы.

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