Танки, БТРы, БМП и российские военные: пограничники нанесли потери армии РФ под Бахмутом

Украинские пограничники бригады «Помста» отбили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении, уничтожив большое количество военной техники и живой силы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



Как отмечается, утром при поддержке Сил обороны военнослужащие уничтожили российские танки, БТРы, БМП и пехоту противника, которая атаковала позиции ВСУ.



«Оккупанты отступили со значительными потерями личного состава и бронетехники. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие ударили по радиолокационной станции «Каста-2Е2», которая принадлежит российским оккупантам.