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Сирський назвав основну мету ЗСУ після інспекції Східного фронту

05 червня 2024, 17:35

Сирський назвав основну мету ЗСУ після інспекції Східного фронту

Головнокомандувач ЗСУ назвав основну мету українських військових. Фото: Олександр Сирський/Telegram Головнокомандувач ЗСУ назвав основну мету українських військових. Фото: Олександр Сирський/Telegram

Ситуація на лінії фронту залишається складною. Росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському, Харківському напрямках. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин Східного фронту.

Сирський розповів, що провів роботу у районі активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках Східного фронту. За його словами, агресор зараз зосередився на п'яти напрямках. Крім того, росіяни проводять активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

На інших напрямках росіяни намагаються проводити наступ із метою розтягування лінії активного фронту. Крім того, російські окупанти намагаються скувати наші війська та не допустити перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.

«Загалом ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб», — повідомив Сирський.

За його словами, на Харківському напрямку агресор концентрує свої головні зусилля і намагається просуватися у бік Глибокого — Липців, але зазнає значних втрат і не має успіху.

Однак зараз головне завдання ЗСУ на цьому етапі стримати противника, завдати йому максимальних втрат і поступово просуватися вперед для звільнення наших територій.

Крім того, складною залишається ситуація в районі Куп'янська. Там противник намагається прорвати оборону українських військ із двох напрямків.

На цьому напрямку завдання ЗСУ – зупинити агресора та змусити його перейти до оборони.

«Моє завдання — забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Незважаючи на всю складність ситуації, ми маємо шанси змінити обстановку на нашу користь. І Сили оборони роблять для цього все можливе», — заявив головком.

Він також відзначив ефективну роботу більшості командирів та штабів, які у повному обсязі володіють обстановкою, застосовують усі види озброєння та особливо ударні дрони всіх типів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники бригади «Помста» відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку, знищивши велику кількість військової техніки та живої сили.

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