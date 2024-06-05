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Часов Яр стал ловушкой для российской армии – Forbes

05 июня 2024, 17:49

Часов Яр стал ловушкой для российской армии – Forbes

Вскоре после окончательного захвата руин Авдеевки российские войска на Донбассе нацелились на промышленный город Часов Яр. Об этом пишет издание Forbes.

Расположенный на самом краю линии столкновения к западу от Бахмута и зависимый от канала с севера на юг – канала с двумя легкими переправами – для своей обороны, Часов Яр уязвим. И его самый восточный район еще более уязвим.

Город должен было стать «легкой добычей» для почти 500-тысячного российского войска в Украине. Однако Часов Яр, как и многие другие прифронтовые города, стал ловушкой истощения для россиян. Они добились значительных успехов, которые можно измерить меркой, но ценой тысяч жертв. Потери украинских войск значительно меньшие.

«Российская стратегия в многомесячном сражении за Часов Яр очевидна. При интенсивной поддержке с воздуха российские войска из состава 200-й арктической мотострелковой бригады, 299-го десантно-штурмового полка, 11-й десантно-штурмовой бригады и других подразделений атакуют район «Канал», чтобы закрепиться для прямого наступления на центр города. Также они атакуют поселок Калиновка, чтобы оказывать давление на линии поставок в Часов Яр», – отметили в издании.

И россиянам это плохо удается. Даже недавнее размещение российских термобарических ракетных систем залпового огня ТОС-1 и ТОС-2 в секторе Часового Яра не существенно изменило баланс сил. По состоянию на вторник, 41-я механизированная бригада, 241-я бригада территориальной обороны и президентская бригада украинских войск держат под контролем и сам Часов Яр, и район «Канал», и поселок Калиновка.

В последние дни россиянам удалось ненадолго оттеснить ВСУ в Калиновке, но украинские войска контратаковали, несмотря на сильные обстрелы со стороны российской 200-й бригады, и вернули позиции.

«Частично проблема для россиян состоит в том, что они рассчитывали на наступление в «День Победы» вдоль российско-украинской границы к северу от Харькова, чтобы оттянуть подразделения ВСУ от восточных полей сражений и ослабить оборону вокруг таких городов, как Часов Яр. Но вовремя пополнившись американскими боеприпасами, украинцы сумели укрепить свою северную оборону и остановить российское наступление, не ослабив значительную восточную оборону. Между тем, растущий дефицит бронетехники и медленный распад системы базовой подготовки российских военных заставили плохо обученных солдат РФ пешком штурмовать украинские позиции», – подчеркнули в Forbes.

Напомним, что «Новостям Донбасса» в ВСУ подтвердили, что Часов Яр и его окрестности остаются под полным контролем украинской армии.

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