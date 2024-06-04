Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Тысячи обстрелов и уничтожение хваленой бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о ситуации в Часов Яре и Красногоровке

04 июня 2024, 18:07

Тысячи обстрелов и уничтожение хваленой бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о ситуации в Часов Яре и Красногоровке

В городе Красногоровка Донецкой области украинские военные контролируют ситуацию, бои на этом направлении продолжаются. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По словам Назара Волошина, в городе Часов Яр Донецкой области ситуация для ВСУ остается стабильной.

«Город и его окрестности под нашим контролем. Ситуация контролируется украинскими войсками. За прошлые сутки было большое количество обстрелов – более тысячи минометных и артиллерийских на этом направлении. В частности, на утро зафиксированы почти 250 обстрелов самого города. Именно на южную часть города приходится большинство обстрелов. Вражеская авиация нанесла семь авиаударов, скинувши шесть КАБов. За прошлую неделю город из разных видов вооружения обстреляли 2292 раза», – сказал он.

Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что на утро 4 июня зафиксированы два российских штурма в районе Часового Яра.

«Сейчас ситуация, скажем так, стабилизировалась. В подавляющем большинстве враг там ведет штурмовые действия с привлечением бронетехники, которую разбивают. За минувшие сутки на этом направлении уничтожили 80 оккупантов, 123 – получили ранения. Также была уничтожена хваленая российская бронемашина «Тайфун К», – рассказал Волошин.

Напомним, что российские войска поджигают Серебрянский лес, чтобы вытеснить ВСУ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Назар Волошин
Места
Красногоровка Донецкая область Часов Яр
Прочее
Война Авиабомбы Авиация артиллерия бронетехника обстрелы ситуация на фронте Штурмы Минометы
Организации
Всу

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:35
В оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки»
14:59
В оккупированном Севастополе россияне установили ЗРК С-300 рядом с жилыми домами
13:37
Украина готовится нанести новый удар по Крымскому мосту — Bild
11:34
В оккупированных Луганске, Донецке и Мариуполе появятся отделения российского банка ВТБ
10:58
В Херсонской области похищенные оккупантами мирные жители полгода не выходят на связь с родными
09:59
Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки, по Дружковке били из «Смерчей»
23:50
«ДНР»: Пять женщин ранены и одна погибла за сутки в результате боевых действий
23:47
Главное за день: Солдаты РФ издеваются над украинскими военнопленными. Первый инструктор F-16 в Украине
22:30
В оккупированном Луганске появились банкоматы двух российских банков
20:03
Жителям оккупированного Мариуполя запретили купаться в водоемах и Азовском море
17:17
«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного
16:20
В оккупированном Мариуполе трое рабочих подорвались на взрывчатке
15:52
Война в Украине дала «огромную» возможность США вербовать российских шпионов — CNN
14:58
Установлена личность военнослужащего РФ, который издевался над украинскими военнопленными
12:40
В Константиновке Донецкой области прогремел взрыв
11:57
В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые
10:57
Подробности российского обстрела базы отдыха в Харьковской области: погиб переселенец с Донетчины
09:58
В Константиновке спасатели обезвредили две неразорвавшиеся авиабомбы
08:53
В оккупированном Донецке осколками снаряда ранило женщину
08:02
Жителей оккупированного Севастополя заставят платить за сигналы тревоги
все новости
18:19
Будут ли выключать свет в Украине 5 июня: в Укрэнерго сделали заявление
18:07
Тысячи обстрелов и уничтожение хваленой бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о ситуации в Часов Яре и Красногоровке
17:39
ВПО смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество: ВР поддержала проект закона
17:15
В Славянске похоронили погибшую журналистку Анастасию Волкову
16:35
В оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки»
15:58
В ОВА рассказали, сколько детей погибли на Луганщине после 24 февраля 2022 года
15:49
В результате атаки на Криворожский район пострадал один гражданский
15:36
ВР приняла законопроект об английском языке: кого он коснулся
15:27
В Киеве, Киевской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света
14:59
В оккупированном Севастополе россияне установили ЗРК С-300 рядом с жилыми домами
13:37
Украина готовится нанести новый удар по Крымскому мосту — Bild
13:31
Известно, сколько детей погибли от рук оккупантов с начала полномасштабной войны на Донетчине
12:58
В Компании Yasno назвали причину длительных отключений электроэнергии
12:37
Шольц не считает, что удары немецким оружием по РФ приведут к эскалации
11:56
В Минэнерго заявили, что рыночная стоимость света должна быть 7,5 гривен за киловатт-час
11:34
В оккупированных Луганске, Донецке и Мариуполе появятся отделения российского банка ВТБ
10:58
В Херсонской области похищенные оккупантами мирные жители полгода не выходят на связь с родными
09:59
Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки, по Дружковке били из «Смерчей»
09:58
ВСУ уничтожили более 1200 российских оккупантов и 65 артсистем: Генштаб рассказал о потерях армии РФ
09:38
Силы ПВО сбили две крылатые ракеты и два БПЛА
все новости
ВИДЕО
В Днепре утром прозвучали взрывы. Фото: Днепр оперативный/Telegram Россияне утром ударили ракетами по Днепру, есть пострадавшие
04 июня, 08:01
Последствия удара HIMARS по российской ПВО в Белгородской области. Фото: «Досье шпиона» ВСУ из HIMARS ударили по российской ПВО в Белгородской области: поражены ЗРК С-300/400
03 июня, 13:43
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об издевательствах российских солдат над украинскими военнопленными. Фото: Новости Донбасса Омбудсмен рассказал об издевательствах российских солдат над украинскими военнопленными
03 июня, 07:30
БМП раздавил автомобиль в Макеевке. Фото: соцсети В Макеевке БМП российских военных раздавила автомобиль
02 июня, 19:29
Последствия обстрела в Петровском районе Донецке 1 июня 2024 года. Фото: соцсети В Донецке военные РФ стреляют из жилого квартала. Потом туда бьют в ответ
01 июня, 23:25
На луганском аэродроме ВСУ повредили российскую радиолокационную станцию «Небо» На луганском аэродроме ВСУ повредили российскую радиолокационную станцию «Небо»
31 мая, 22:47

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор