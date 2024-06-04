Тысячи обстрелов и уничтожение хваленой бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о ситуации в Часов Яре и Красногоровке

В городе Красногоровка Донецкой области украинские военные контролируют ситуацию, бои на этом направлении продолжаются. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По словам Назара Волошина, в городе Часов Яр Донецкой области ситуация для ВСУ остается стабильной.

«Город и его окрестности под нашим контролем. Ситуация контролируется украинскими войсками. За прошлые сутки было большое количество обстрелов – более тысячи минометных и артиллерийских на этом направлении. В частности, на утро зафиксированы почти 250 обстрелов самого города. Именно на южную часть города приходится большинство обстрелов. Вражеская авиация нанесла семь авиаударов, скинувши шесть КАБов. За прошлую неделю город из разных видов вооружения обстреляли 2292 раза», – сказал он.

Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что на утро 4 июня зафиксированы два российских штурма в районе Часового Яра.

«Сейчас ситуация, скажем так, стабилизировалась. В подавляющем большинстве враг там ведет штурмовые действия с привлечением бронетехники, которую разбивают. За минувшие сутки на этом направлении уничтожили 80 оккупантов, 123 – получили ранения. Также была уничтожена хваленая российская бронемашина «Тайфун К», – рассказал Волошин.

Напомним, что российские войска поджигают Серебрянский лес, чтобы вытеснить ВСУ.