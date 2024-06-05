Часів Яр став пасткою для російської армії – Forbes

Незабаром після остаточного захоплення руїн Авдіївки російські війська на Донбасі націлилися на промислове місто Часів Яр. Про це пише видання Forbes.

Розташований на самому краю лінії зіткнення на захід від Бахмута і залежний від каналу з півночі на південь – каналу з двома легкими переправами – для своєї оборони, Часів Яр вразливий. І його східний район ще більш вразливий.

Місто мало стати «легкою здобиччю» для майже 500-тисячного російського війська в Україні. Однак Часів Яр, як і багато інших прифронтових міст, став пасткою виснаження для росіян. Вони досягли значних успіхів, які можна виміряти міркою, але ціною тисяч жертв. Втрати українських військ значно менші.

«Російська стратегія у багатомісячній битві за Часів Яр очевидна. За інтенсивної підтримки з повітря російські війська зі складу 200-ї арктичної мотострілецької бригади, 299-го десантно-штурмового полку, 11-ї десантно-штурмової бригади та інших підрозділів атакують район «Канал», щоб закріпитися для прямого наступу на центр міста. Також вони атакують селище Калинівка, щоб чинити тиск на лінії постачання до Часового Яру», – зазначили у виданні.

І росіянам це погано вдається. Навіть недавнє розміщення російських термобаричних ракетних систем залпового вогню ТОС-1 та ТОС-2 у секторі Часового Яру не суттєво змінило баланс сил. Станом на вівторок, 41-ша механізована бригада, 241-ша бригада територіальної оборони та президентська бригада українських військ тримають під контролем і сам Часів Яр, і район «Канал», і селище Калинівка.

Останніми днями росіянам вдалося ненадовго відтіснити ЗСУ у Калинівці, але українські війська контратакували, попри сильні обстріли з боку російської 200-ї бригади, і повернули позиції.

«Частково проблема для росіян полягає в тому, що вони розраховували на наступ у «День Перемоги» вздовж російсько-українського кордону на північ від Харкова, щоб відтягнути підрозділи ЗСУ від східних битв і послабити оборону навколо таких міст, як Часів Яр. Але вчасно поповнившись американськими боєприпасами, українці зуміли зміцнити свою північну оборону та зупинити російський наступ, не послабивши значної східної оборони. Тим часом дефіцит бронетехніки, що зростає, і повільний розпад системи базової підготовки російських військових змусили погано навчених солдатів РФ пішки штурмувати українські позиції», – підкреслили у Forbes.

Нагадаємо, що «Новинам Донбасу» у ЗСУ підтвердили, що Часів Яр та його околиці залишаються під повним контролем української армії.