РФ не сбавляет обороны на Покровском направлении, на Северском — боестолкновений возросло до шести: Генштаб

По всей линии фронта с начала 5 июня произошло более 60 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают атаковать, на Покровском направлении не уменьшают давления, также под атакой Северское направление. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«С начала суток по всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения. Не уменьшается давление российских оккупантов по всей линии фронта. Враг ищет пути, чтобы потеснить наши подразделения с занятых позиций», — говорится в сообщении.



Количество боевых столкновений на Северском направлении возросло до шести. Четыре атаки украинские защитники отбили, две — еще продолжаются возле Верхнекаменского и Раздоловки.



На Краматорском направлении российские войска продолжают попытки продвинуться вперед в районах Калиновки и станции Алебастрова — продолжаются боевые столкновения. Общее количество их на направлении возросло до девяти.



Захватчики не сбавляют темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отбили уже 12 штурмовых действий оккупантов. Еще пять — продолжаются. Противник продолжает атаки возле Евгеновки и в четырех локациях в районе села Сокол.



ВС РФ и дальше атакуют на Времивском направлении. Все шесть боестолкновений — в районе Урожайного.



На Приднепровском направлении российские оккупанты снова сбрасывают авиационные бомбы — на этот раз в районы Токаревки и Днепровского сбросили шесть КАБов.



Ранее мы писали, что россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях.