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РФ не зменшує темпів на Покровському напрямку, на Сіверському — бойових зіткнень зросло до шести: Генштаб

05 червня 2024, 18:40

РФ не зменшує темпів на Покровському напрямку, на Сіверському — бойових зіткнень зросло до шести: Генштаб

По всій лінії фронту з початку 5 червня сталося понад 60 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують атакувати, на Покровському напрямі не зменшують тиск, також під атакою Сіверський напрямок. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«З початку доби по всій лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення. Не зменшується тиск російських окупантів по всій лінії фронту. Ворог шукає шляхи аби потіснити наші підрозділи із зайнятих позицій», — йдеться у повідомленні.

Кількість бойових зіткнень на Сіверському напрямі зросла до шести. Чотири атаки українські військові відбили, дві ще тривають біля Верхньокам'янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку російські війська продовжують спроби просунутися вперед у районах Калинівки та станції Алебастрова — продовжуються бойові зіткнення. Загальна їх кількість на напрямі зросла до дев'яти.

Загарбники не зменшують темпів на Покровському напрямі. З початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 12 штурмових дій окупантів. Ще п'ять — продовжуються. Противник продовжує атаки біля Євгенівки та у чотирьох локаціях в районі села Сокіл.

ЗС РФ і далі атакують на Времівському напрямі. Усі шість бойових зіткнень — в районі Урожайного.

На Наддніпрянському напрямку російські окупанти знову скидають авіаційні бомби — цього разу у районів Токарівки та Дніпровського скинули шість КАБів.

Раніше ми писали, що росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському та Харківському напрямках.

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