Уроженец Донецкой области задержан во Франции по подозрению в подготовке теракта

В среду, 5 июня, внутренняя разведка Франции задержала 26-летнего россиянина украинского происхождения по подозрению в планировании теракта. Об этом сообщает местное издание Le Мonde.

Мужчине оказали помощь, после того, как он в понедельник вечером, 3 июня, получил серьезные ожоги в результате взрыва. В его гостиничном номере были обнаружены «изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств».

«Одно из этих устройств взорвалось», — заявили в антитеррористической прокуратуре, которая расследует это дело.

Мужчину задержала служба внутренней разведки, что свидетельствует о серьезности дела, отмечают журналисты.

По данным источников газеты, подозреваемый остановился в отеле в муниципалитете Руасси-ан-Франс, где находится парижский аэропорт имени Шарля де Голля.

Как уточняет издание JDD, арестованным оказался 26-летний гражданин, родившийся в Донецкой области. У мужчины во время попытки сконструировать самодельное взрывное устройство, взорвалось взрывчатое вещество, предположительно, перекись ацетона.

За его арестом последовал обыск в гостиничном номере, в котором он остановился. Полиция обнаружила несколько взрывных устройств, а также аммиачную селитру, как отмечают в СМИ, «недорогое взрывчатое вещество, очень популярное среди террористов».

Следователи также обнаружили деньги, несколько фальшивых паспортов и стрелковое оружие.

По данным нескольких источников, следователи не исключают возможность, что российский шпион пытался уничтожить военную технику французской армии, предназначенную для Украины.

В Национальной антитеррористической прокуратуре предполагают, что мужчина действовал в одиночку, причем «кустарный метод» изготовления взрывчатки «ставит под сомнение реальную эффективность нападения».

По информации JDD, одно из найденных устройств могло вызвать взрыв в радиусе 2 метров. Его активация могла быть произведена по телефону.

Напомним, в конце мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры.