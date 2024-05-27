Первые военные инструкторы из Франции уже могут приезжать в Украину — Сырский подписал документ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры. Об этом он сообщил в Telegram-канале.



Сырский с министром обороны Рустемом Умеровым провели в понедельник видео-встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.



«Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту», — написал Сырский.



В свою очередь Умеров в Facebook написал, что во время встречи они обсудили весь спектр двустороннего сотрудничества между странами.



«Главнокомандующий проинформировал французского коллегу о боях на фронте, в частности, в Харьковской области. Для отражения нынешних атак и сдерживания потенциальных наступлений важно усиление боевых подразделений», — указал Умеров.



Также стороны обсудили потребности в бронированной технике, артиллерии, ПВО и боеприпасах.



О датах прибытия французских инструкторов еще не было официальной информации.

Ранее украинские официальные лица обратились к западным партнерам с просьбой помочь в обучении 150 тысяч солдат ближе к линии фронта. И продвижение в этом вопросе уже есть.



Среди тех, кто готов рассмотреть отправку своего военного контингента на территорию Украины, — Швеция, Чехия, Литва, Франция.