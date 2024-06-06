Уродженця Донецької області затримано у Франції за підозрою у підготовці теракту

У середу, 5 червня, внутрішня розвідка Франції затримала 26-річного росіянина українського походження за підозрою у плануванні теракту. Про це повідомляє місцеве видання Le Мonde.

Чоловіку надали допомогу після того, як він у понеділок увечері, 3 червня, отримав серйозні опіки внаслідок вибуху. У його готельному номері було виявлено «вироби та матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв».

«Один із цих пристроїв вибухнув», — заявили в антитерористичній прокуратурі, яка розслідує цю справу.

Чоловіка затримала служба внутрішньої розвідки, що свідчить про серйозність справи, наголошують журналісти.

За даними джерел газети, підозрюваний зупинився у готелі в муніципалітеті Руассі-ан-Франс, де знаходиться паризький аеропорт імені Шарля де Голля.

Як уточнює видання JDD, заарештованим виявився 26-річний громадянин, який народився на Донеччині. У чоловіка під час спроби сконструювати саморобний вибуховий пристрій, вибухнула вибухова речовина, ймовірно, перекис ацетону.

За його арештом був обшук у готельному номері, в якому він зупинився. Поліція виявила кілька вибухових пристроїв, а також аміачну селітру, як зазначають у ЗМІ, це «недорога вибухова речовина, дуже популярна серед терористів».

Слідчі також виявили гроші, кілька фальшивих паспортів та стрілецьку зброю.

За даними кількох джерел, слідчі не відкидають можливості, що російський шпигун намагався знищити військову техніку французької армії, призначену для України.

У Національній антитерористичній прокуратурі припускають, що чоловік діяв один, причому «кустарний метод» виготовлення вибухівки «ставить під сумнів реальну ефективність нападу».

За інформацією JDD, один із знайдених пристроїв міг викликати вибух у радіусі 2 метрів. Його активація могла бути здійснена по телефону.

Нагадаємо, наприкінці травня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри.